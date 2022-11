Gela, nuovo atto intimidatorio contro consigliere comunale

La scorsa notte è stata data alle fiamme la sua Audi che era parcheggiata in via Ettore Romagnoli, a pochi metri della caserma della guardia di finanza

Secondo attentato incendiario in sei mesi ai danni del consigliere comunale di Gela, Gabriele Pellegrino, imprenditore metalmeccanico. La scorsa notte è stata data alle fiamme la sua Audi che era parcheggiata in via Ettore Romagnoli, a pochi metri della caserma della guardia di finanza. Sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno avviato indagini.