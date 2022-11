Cagnolini abbandonati in scatola cartone a Caltanissetta, morti

Una decina di cagnolini, appartenenti a un'unica cucciolata di poche settimane di vita, sono stati abbandonati in una scatola di cartone a Borgo Canicassè, frazione di Caltanissetta, sotto il sole cocente, e sono morti. I cuccioli sono stati trovati da un ragazzo che ha contattato una volontaria perché uno era ancora vivo. Quest'ultimo è stato ricoverato in un canile convenzionato con il Comune di Caltanissetta, ma è morto il giorno dopo.

La taglia

Per risalire al responsabile dell'abbandono la rete dei Volontari animalisti accreditati dal Comune di Caltanissetta, le Associazioni Oasi dei Pelosy, WWF Sicilia centrale e il Gruppo "Randagini sotto un tetto" hanno istituito una taglia di mille euro per chiunque fornisca informazioni (da inoltrare in via riservata all'email coordinamento.randagismo@gmail.com) per individuare il colpevole da denunciare alla magistratura.