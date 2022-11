Palma di Montechiaro, ucciso bracciante: indagini dei carabinieri

Sono state fatte una decina di prove dello stub, durante la notte, per cercare elementi investigativi utili all'inchiesta sull'omicidio di Angelo Castronovo, il bracciante agricolo, 65 anni, di Palma di Montechiaro ucciso ieri in un agguato nelle campagne di Licata.

Le indagini

Gli esiti dei tamponi, capaci di raccogliere tracce di esplosivo, arriveranno nei prossimi giorni: è stata una notte di lavoro per i carabinieri. Sono state sentite anche diverse persone, oltre all'automobilista di passaggio che ha visto il cadavere di Castronovo e ha chiamato il 112. Angelo Castronovo, che in passato era stato coinvolto nelle indagini su due omicidi, è stato raggiunto dai killer mentre stava effettuando dei lavori di movimento terra con un camion su un fondo di contrada Cipolla, lungo la strada di collegamento per Campobello di Licata.