San Cataldo, fiammata durante barbecue: un morto e due ustionati

Un ragazzo di 21 anni, Alessandro Tomasella, è morto all'ospedale di Catania dove era stato trasportato con un'ambulanza del 118 dopo essere rimasto ustionato a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Secondo quanto ricostruito, il giovane stava accendendo il fuoco per il barbecue insieme ad altre due persone, anche loro rimaste ustionate. I due non sono in gravi condizioni.

Fiammata durante barbecue

A quanto si è appreso, i tre si sono riuniti per cena in contrada Vassallaggi per mangiare della carne arrostita. Mentre accendevano il fuoco, per cause ancora da accertare, una fiamma li ha raggiunti. Il più grave è deceduto qualche ora dopo mentre gli altri due sono stati dimessi dall'ospedale. I carabinieri sentiranno i due amici della vittima per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.