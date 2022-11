Palermo, con auto rubata spaccano vetrina: furto a profumeria

Le indagini sono condotte dalla polizia che con gli uomini della scientifica stanno cercando tracce utili per risalire agli esecutori del colpo. Sono stati acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza

Furto con spaccata questa mattina all'alba a Palermo. I ladri con un'auto rubata hanno sfondato la vetrina della profumeria Dabbene, in piazza Amendola. Dopo alcuni tentativi in altri punti vendita sono riusciti a entrare e portare via numerosi profumi e cosmetici. Poi sono fuggiti.

Le indagini

Le indagini sono condotte dalla polizia che con gli uomini della scientifica stanno cercando tracce utili per risalire agli esecutori del colpo. Sono stati acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza.