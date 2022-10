Un incendio è scoppiato a Palermo in un'abitazione in corso dei Mille. La palazzina coinvolta è stata evacuata. Non si registrano feriti.

L'incendio

Le fiamme sono divampate al secondo piano del civico 148. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare i residenti. L'abitazione è stata pesantemente danneggiata dalle fiamme ed è stata dichiarata inagibile.