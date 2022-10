Incidente nell'Agrigentino, auto contro guardrail: due feriti gravi

Due ragazzi, di 24 e 22 anni, che erano a bordo di una Fiat Punto sono rimasti gravemente ferite in un incidente avvenuto la notte scorsa sulla Ss640, all'altezza del bivio di Aragona, in provincia di Agrigento.

L'incidente e i soccorsi

Secondo una prima ricostruzione l'auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada e si è schiantata contro il guardrail. Sono intervenuti i soccorritori del 118 inviati dalla centrale operativa di Caltanissetta e la polizia stradale. Il 24enne, originario di Canicattì e che era alla guida della Punto, è stato trasportato a Palermo, a Villa Sofia con una grave emorragia cerebrale. Il 22enne, nato a Racalmuto, è stato invece condotto all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con gravi traumi alla colonna. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.