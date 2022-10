Milazzo, sorpreso a rubare in un supermercato: arrestato

Nella sua auto è stata trovata merce per un valore di oltre cinquecento euro, verosimilmente rubata anche in altri esercizi commerciali

Un uomo è stato arrestato a Milazzo per furto aggravato dopo essere stato sorpreso a rubare in un supermercato in centro.

L'arresto

Grazie a una telefonata giunta al 112, ricevuta dalla Centrale Operativa della Compagnia carabinieri, i militari hanno individuato una persona allontanarsi velocemente dal supermercato con alcuni prodotti alimentari rubati, pochi istanti prima, dagli scaffali dell'esercizio commerciale. Controllata l'auto, i carabinieri hanno trovato merce per un valore di oltre cinquecento euro, verosimilmente rubata in altri negozi.