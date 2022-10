Palermo, sequestrate due carrozzerie abusive

La Guardia di finanza di Palermo ha sequestrato due carrozzerie nel quartiere di Passo di Rigano che operavano senza alcuna autorizzazione. I titolari sono stati segnalati alla Camera di commercio per la sanzione amministrativa di 5.164 euro ciascuno. Trovati due lavoratori in nero e uno che percepiva il reddito di cittadinanza. Per quest'ultimo è stata presentata la comunicazione all'Inps per bloccare il sussidio.