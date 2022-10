Palermo, tentano di rubare moto: due arresti dei carabinieri

Sono due 46enni sorpresi in via Mariano Stabile mentre tentavano di forzare il bloccasterzo di una moto di grossa cilindrata

A Palermo i carabinieri hanno arrestato due persone, con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. Sono due 46enni sorpresi in via Mariano Stabile mentre tentavano di forzare il bloccasterzo di una moto di grossa cilindrata. L'arresto è stato convalidato dal gip di Palermo, che ha disposto l'applicazione delle misure cautelari dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.