Armi e sei chili di hashish sequestrati a Catania, un arresto

Armi e sei chili di hashish sono stati sequestrati da carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo di Catania nel rione di Librino. Durante l'operazione è stato arrestato, per detenzione illegale di armi, un 35enne trovato in possesso di una rivoltella Franchi con caricatore inserito contenente 9 colpi calibro 38 special. L'uomo è stato portato in carcere.

Le armi

Successivamente, in un locale dell'edificio i militari hanno trovato anche cinque fucili da caccia, di cui tre con le canne mozzate, una pistola mitragliatrice, una pistola Glock modificata, 352 munizioni di vario calibro, oltre alla droga suddivisa in panetti. Sequestrati anche un giubbotto antiproiettili, un lampeggiante blu per auto.