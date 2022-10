Vittoria, tagliano alberi secolari per rubare olive: tre arresti

I tre erano equipaggiati con attrezzature per la raccolta e una motosega a scoppio per recidere i rami degli ulivi

Tre persone sono state arrestate in flagranza a Vittoria, in provincia di Ragusa, con l'accusa di aver tentato di rubare 100 chili di olive tagliando i rami di due alberi di ulivo secolari.

L'arresto

I tre erano equipaggiati con attrezzature per la raccolta e una motosega a scoppio per recidere i rami degli ulivi e prendere le olive cadute velocizzandone la raccolta. Il furgone usato per raccogliere le olive e l'attrezzatura a disposizione dei tre sono stati sequestrati dai militari dell'Arma. Dopo il rito direttissimo di convalida dell'arresto si trovano in libertà in attesa di giudizio.