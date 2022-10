Picchia la compagna, arrestato 56enne a Catania

Guarda le altre notizie di oggi 19 ottobre

Un uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri a Catania per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Vittima delle violenze la convivente di 68 anni. L'uomo era già stato ammonito dal Questore nel marzo scorso.

La vicenda

A quanto emerso l'uomo aveva avuto comportamenti violenti sia durante la convivenza che dopo l'interruzione della relazione con la vittima. Quest'ultima nel luglio scorso, a causa delle continue violenze fisiche e morali, aveva chiesto ed ottenuto di esse collocata in una struttura protetta. Il 56enne l'aveva poi convinta a tornare a casa, mostrando un apparente ravvedimento, ma la donna sarebbe stata ancora vittima di aggressioni e minacce di morte. Il 5 settembre successivo l'avrebbe mandata in ospedale per lesioni giudicate guaribili in 4 giorni. A questo punto la vittima ha chiesto di essere nuovamente portata in una struttura protetta.