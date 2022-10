Palermo: fuggì dopo aver investito motociclista, ritrovato conducente

Lo scorso giovedì 13 ottobre, un incidente nella zona di via Oreto a Palermo, tra una vettura e una moto, ha causato il ferimento del centauro, ancora ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Nella giornata di ieri le autorità hanno rinvenuto il guidatore dell'auto che si era dato alla fuga senza prestare alcun soccorso



L'identificazione



La Polizia municipale intervenuta, per i rilievi, ha rinvenuto sul posto pochi frammenti lasciati dall'auto datasi alla fuga, grazie ai quali è stato possibile risalire alla casa tedesca produttrice dell'auto, alla marca, modello, colore ed anno di costruzione del veicolo. Incrociando questi dati con testimonianze, dati parziali della targa riferiti dagli astanti e la visione delle telecamere di sorveglianza della zona si è potuto rintracciare il proprietario nonostante questi avesse cambiato indirizzo.