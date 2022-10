Avvistato un gruppo di capodogli nell’arcipelago delle Eolie

Fondatrice associazione: “Ottobre e il mese dei capodogli alle Eolie”

"Ottobre - afferma la biologa Monica Blasi, fondatrice dell'associazione e del Pronto soccorso tartarughe marine di Filicudi - è, da sempre, il mese dei capodogli alle Eolie. Diversi gruppi di questi cetacei, tra maschi adulti solitari, giovani maschi e femmine, con i loro piccoli, attraversano queste acque durante le loro rotte migratorie nel Mediterraneo. Qui si nutrono di calamari mesopelagici che pescano nelle aree di canyon e di scarpata raggiungendo anche i 2000 metri di profondità compiendo apnee anche di 45 minuti. L'area eoliana è una delle aree più importanti nel Tirreno per questa specie e, potenzialmente, potrebbe rappresentare non solo un habitat alimentare ma anche riproduttivo per questa specie".