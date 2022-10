Giornate Fai d’Autunno 2022 in Sicilia: i luoghi aperti da visitare

In occasione delle giornate d’autunno del Fai, previste per sabato 15 e domenica 16 ottobre, sono molti i luoghi da visitare in tutte le province della Sicilia

I luoghi da visitare ad Agrigento

Nell’Agrigentino sono sette i luoghi da esplorare: il Giardino della Kolymbethra nel capoluogo, la Scala dei Turchi a Realmonte e altri cinque siti nella città di Siculania, tra cui il Castello Chiaramonte.

Palazzo Aldisio Mallia nel Nisseno

Sarò possibile visitare a Gela, nel cuore del centro storico e a cento metri dalla Chiesa Madre, i saloni di Palazzo Aldisio Mallia. La durata della visita è di trenta minuti e sarà necessario prenotarsi al sito della pagina nel portale Fai.

I luoghi da visitare a Catania

Nel Catanese sono ben quattordici i luoghi da visitare, di cui tre ad Acireale (la basilica collegiata San Sebastiano con il museo d’arte sacra, la chiesa di Sant’Antonio da Padova e il Duomo) e uno a Riposto (Palazzo Tabuso) e a San Gregorio di Catania (l’Etna Urban Winery). A Catania si potrà accedere, tra le varie attrazioni ì, alla Città della Scienza, alla Galleria d’Arte Moderna, al Convento di Santa Chiara e all’Osservatorio Etneo.

I luoghi da visitare a Enna

Tre i luoghi dell’Ennese: la chiesa e il convento dei frati cappuccini con il parco “Orto dei Frati” a Nicosia, la biblioteca comunale nonché ex collegio dei gesuiti a Piazza Armerina e il parco minerario Floristella Grottacalda a Enna.

I luoghi da visitare a Messina

A Messina sarà possibile accedere nel fine settimana alla chiesa di San Francesco all’Immacolata e alla Lanterna del Montorsoli.

I luoghi da visitare a Palermo

Sono sette i posti da visitare nel Palermitano, di cui tre a Castelbuono (la Matrice Vecchia e le chiese dell’Itria e di San Francesco) e uno a Isnello (la passeggiata fra trame e sentieri del territorio). Gli altri si trovano nel capoluogo: il Loggiato San Bartolomeo, Porta Nuova e la Cupola del Carmine Maggiore.

La chiesa di Santa Lucia a Ragusa

La chiesa di Santa Lucia, chiamata anche di Santa Maria Dello Spasimo, sarà visitabile per tutto il fine settimana nella città di Ragusa.

La "Spirduta" a Siracusa

A Siracusa è possibile andare a spasso per l’antico quartiere della Sperduta, o “Spirduta” per ammirare il fascino di una città ricca di cultura accumulata nel corso dei secoli.

I luoghi da visitare a Trapani

Sono cinque i luoghi da visitare nel Trapanese, uno dei quali a Pantelleria (il giardino pantesco Donnafugata). Gli altri quattro si trovano nel capoluogo: la chiesa di San Francesco, di Santa Maria di Gesù, dei cappuccini o Dell’Epifania e di San Rocco.