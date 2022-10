Incendio in un capannone a Gela, pompieri in azione no-stop

Guarda le altre notizie di oggi 14 ottobre

L'incendio in un capannone ha tenuto impegnati per tutta la notte i vigili del fuoco e i carabinieri di Gela. L'incendio è scoppiato nella struttura di un'azienda in contrada Mignechi, che si occupa di produrre imballaggi in plastica, carta e pedane in legno. A lanciare l'allarme poco dopo le 18 di ieri sono state le guardie giurate.

L'incendio

Le fiamme in pochi minuti hanno divorato l'interno del capannone dove era contenuto materiale accatastato altamente infiammabile, tanto che i vigili del fuoco stanno ancora completando le operazioni di bonifica. Distrutto il tetto, tre furgoni e un camion che si trovavano all'interno. Un uomo di circa 50 anni, parente dei proprietari, che ha assistito alle fasi iniziali dell'incendio è stato colto da una crisi di panico e trasportato all'ospedale Vittorio Emanuele. Il capannone è inagibile e c'è pericolo di crollo per cui al momento è impossibile effettuare il sopralluogo per stabilire le cause del rogo.