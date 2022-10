Pozzallo, giro di spaccio a "conduzione familiare": cinque arresti

Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri di Modica con l'accusa di di aver messo in piedi una casa dello spaccio di droga a "conduzione familiare" a Pozzallo. Per un'altra persona è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza mentre per una minorenne il collocamento in comunità. Tre le donne coinvolte.

Le indagini

L'inchiesta, denominata "The family", è stata condotta con il coordinamento dalla Procura della Repubblica di Ragusa e dalla Procura per i Minorenni di Catania. Le indagini hanno consentito di documentare circa tremila cessioni, anche a minorenni, nell'arco di pochissimi mesi, tra maggio e luglio dell'anno scorso. Esclusivamente droghe pesanti come eroina e metadone venivano confezionate al minuto e vendute a centinaia di giovani che si recavano presso l'abitazione. L'intera famiglia coinvolta, che si approvvigionava dello stupefacente a Palermo da un fornitore nigeriano, anche lui arrestato, guadagnava centinaia di euro al giorno. Uno degli indagati percepiva anche il reddito di cittadinanza con un danno all'Erario di circa settemila euro. Nel corso dell'indagine era stato effettuato un arresto in flagranza con il sequestro di circa 110 grammi di eroina e 200 ml di metadone.