Messina, discariche abusive: operazione Finanza colpisce 25 persone

Guarda le altre notizie di oggi 14 ottobre



A Messina la guardia di finanza ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale, nei confronti di 25 persone, delle quali 10 ai domiciliari, con l'accusa a vario titolo, di associazione a delinquere dedita, in maniera sistematica e organizzata, al traffico e alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti speciali. Disposto anche il sequestro preventivo di mezzi e complessi aziendali per un valore pari a oltre due milioni di euro, e l'esecuzione di 15 misure interdittive del divieto temporaneo a esercitare attività imprenditoriale e di ricoprire uffici direttivi, nei confronti di altrettanti titolari di ditte e rappresentanti di società operanti nell'edilizia.

Le indagini

Individuate diverse discariche abusive e tra queste una in particolare a Gravitelli a Messina, in un'area classificata nei siti a protezione speciale. Da ulteriori approfondimenti è emerso che i titolari delle ditte erano legati a clan mafiosi, in particolare quello dei Romeo Santapaola. Durante le indagini è stato accertato che i titolari delle ditte continuavano a utilizzare, abusivamente e indisturbati, l'area adibita a discarica abusiva, aggravando ulteriormente la situazione. Analizzando le immagini satellitari della zona, riferibili agli anni 2011-2019, è emerso che l'area era occupata da rifiuti di diverso genere, per 38mila metri quadrati per un guadagno illecito di circa 220mila euro. Gli accertamenti hanno poi consentito di individuare, noti imprenditori edili messinesi che, al fine di ridurre le spese di trasporto e smaltimento dei rifiuti da demolizione ed incrementare i propri profitti, sono risultati essersi rivolti, con carattere di sistematicità, al gruppo criminale indagato, in totale spregio delle regole e della salvaguardia ambientale.