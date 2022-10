Catania, 2 feriti con arma da soft-air: Daspo e denuncia per 3 persone

Due ventenni e un minorenne sono stati denunciati dalla polizia per aver ferito due persone con un fucile per soft-air. Il Daspo per i tre ha validità di un anno

Tutte le notizie di oggi 12 ottobre

Due ventenni ed un minorenne sono stati denunciati a Catania dalla Polizia di Stato perché ritenuti gli autori del ferimento di due persone con un fucile per soft-air. Ai due maggiorenni il questore di Catania ha applicato anche l'avviso orale e a tutti e tre ha anche applicato un Daspo per un anno. Devono rispondere di lesioni personali aggravate ai danni delle vittime e per il porto in luogo pubblico senza giustificato motivo del fucile da soft-air, qualificato dalla legge come oggetto atto ad offendere.

I feriti

Il primo ferimento, il 9 ottobre scorso, ai danni di un giovane arrivato in ospedale dopo essere stato colpito in via Etnea con alcuni amici da alcune persone a bordo di un'auto, dichiarato guaribile mi 15 giorni. La stessa sera c'era stata in via Grotte Bianche un'altra vittima, che aveva preso il numero di targa dell'auto. La polizia di Stato ha così potuto risalire ad un giovane di 20 anni, che ha consegnato agli agenti un fucile d'assalto da 'soft-air' modello 36C, e ai suoi complici.