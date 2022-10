Lavoro in nero, sette arresti in Rsa in provincia di Messina

Trentasei lavoratori su 40 non in regola in una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Messina. Con questa accusa la guardia di finanza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone (cinque ai domiciliari e due con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), e sequestrato beni per un valore di oltre 180mila euro e l'applicazione del "controllo giudiziario" nei confronti di due società, per i reati di associazione a delinquere, estorsione e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L'indagine si riferisce agli anni dal 2016 al 2020, e si è avvalsa di intercettazioni telefoniche e accertamenti bancari.