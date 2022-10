Misterbianco, furti seriali in supermercato: misura cautelare a 47enne

L’uomo è attualmente rinchiuso nel carcere di Caltagirone: su di lui pende un’ordinanza di custodia cautelare per quattro furti aggravati commessi tra luglio e agosto scorsi

I carabinieri hanno notificato ad un 47enne attualmente rinchiuso nel carcere di Caltagirone una ordinanza di custodia cautelare per quattro furti aggravati commessi tra il luglio e l'agosto scorso in un supermercato di Misterbianco (in provincia di Catania) dove sono stati trafugati prodotti alimentari ed alcolici. La misura cautelare, emessa dal Gip è stata richiesta ed ottenuta dalla Procura.

Le indagini

Le indagini sono scattate dopo la denuncia del gestore del supermercato. Ad incastrare il 47enne sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza. Secondo quanto accertato, l'uomo nottetempo, dopo aver scavalcato la recinzione perimetrale, si sarebbe introdotto nell'area di stoccaggio merci e avrebbe caricato la refurtiva su una autovettura parcheggiata nelle vicinanze.