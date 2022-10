Commercio abusivo a Caltanissetta, undici ambulanti multati

Quattro le sanzioni elevate per mancanza di licenza, due per omessa installazione di misuratore fiscale, due per occupazione abusiva del suolo pubblico, tre per mancata revisione dei mezzi

Tutte le notizie di oggi 12 ottobre

Equipaggi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale nel corso della settimana a Caltanissetta e a Niscemi hanno eseguito numerosi controlli per contrastare l'abusivismo commerciale rivolti, in particolare, agli ambulanti. A fronte di una ventina di attività controllate, undici sono state sanzionate.

Le sanzioni

Quattro le sanzioni elevate per mancanza di licenza, due per omessa installazione di misuratore fiscale, due per occupazione abusiva del suolo pubblico, tre per mancata revisione dei mezzi. A Caltanissetta è stata, inoltre, sequestrata merce di dubbia provenienza.

I controlli

I controlli sono stati disposti dal Prefetto in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e hanno lo scopo di garantire il rispetto della legalità in tutti i settori commerciali e in particolare in quello itinerante a difesa degli operatori che rispettano la legge, i regolamenti di settore e i limiti delle licenze di cui sono titolari.