Due sbarchi a Lampedusa, all'hotspot 667 migranti

La motovedetta G202 della Guardia di finanza ha soccorso 26 persone, fra cui 12 donne, che erano su un barchino di sei metri. Poco dopo 17 migranti sono stati bloccati dai carabinieri in via Roma dopo lo sbarco in un punto indefinito dell'isola

Due sbarchi a Lampedusa. Entrambi i gruppi di migranti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, si trovano 667 ospiti.

Gli sbarchi

Diciassette sedicenti siriani, egiziani e tunisini sono stati bloccati, all'alba, dai carabinieri in via Roma a Lampedusa dopo lo sbarco in un punto indefinito dell'isola. Prima di loro, nel cuore della notte, a 10 miglia e mezzo da Lampione, la motovedetta G202 della Guardia di finanza ha soccorso 26 migranti, fra cui 12 donne, che erano su un barchino di sei metri. Hanno dichiarato di essere partiti da Sfax in Tunisia e di essere originari di Costa d'Avorio, Mali, Senegal, Guinea, Sierra Leone e Ghana.