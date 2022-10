Siracusa: incendi nella riserva di Avola, cinque indagati

Ambiente

Secondo lo European Forest Fire Information System, era dal 2006 che non si registrava un simile valore di superficie boschiva andata in fumo. La più colpita dal fenomeno è la penisola iberica, con Spagna e Portogallo tra i Paesi che hanno sofferto maggiormente il problema dei fuochi a causa anche delle alte temperature del periodo

Oltre 660 mila ettari bruciati . È un bilancio drammatico quello finora registrato dai boschi europei , che vivono in questa stagione l'incubo degli incendi. Il dato rappresenta il valore assoluto più alto dal 2006, da quando cioè sono stati raccolti i dati satellitari

Da inizio anno sarebbero 662.776 gli ettari di bosco in tutta l' Unione Europea bruciati a causa degli incendi secondo i dati aggiornati dall' European Forest Fire Information System (Effis), le cui statistiche si basano sulle immagini satellitari raccolte dal programma europeo Copernicus

La zona più colpita dagli incendi è stata la penisola Iberica. In Spagna, che ha subìto due grandi ondate di caldo quest'estate tra giugno e agosto, sono stati bruciati 246.278 ettari, soprattutto in Galizia, nella provincia castigliana di Zamora (Nord-Ovest) e nell'Estremadura. In questo momento, però, la situazione sembra decisamente essere migliorata, grazie alle temperature più basse degli ultimi giorni