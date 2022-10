Migranti, sbarchi a Lampedusa: soccorse 38 persone

Due le imbarcazioni arrivate ieri notte e questa mattina, torna a riempirsi l'hotspot dell'isola, 367 gli ospiti di cui 27 minori non accompagnati

Sono 38 i migranti arrivati a Lampedusa, con due diversi barchini, nel giro di poche ore. Ieri sera, dopo un soccorso a 13 miglia dalla costa, sono giunti 15 tunisini. Stamani, intercettati su un natante di 5 metri, sono sbarcati in 23, fra cui 11 donne. Questi ultimi hanno dichiarato di essere originari di Guinea e Costa d'Avorio. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 367 ospiti, fra cui 27 minori non accompagnati. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, la polizia sta scortando al porto 41 migranti che verranno imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.