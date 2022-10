Catania, picchia la compagna perchè non vuole spacciare: arrestato

Guarda le notizie di oggi 7 ottobre

L'avrebbe malmenata e violentata, proculandole gravi lesioni, perchè si rifiutava di spacciare droga. Di questo è accusato un giovane di 27 anni, S.S., attalmente detenuto in custodia cautelare per lesioni personali e violenza sessuale in concorso con un'altra persona non identificata e una minorenne.

Il fatto

La ragazza disse di essere stata aggredita all'interno una struttura ricettiva nel centro cittadino. Sul posto i sanitari prestarono le prime cure alla vittima, trovata con segni evidenti di percosse e ferite lacero contuse sul viso ed in altre parti del corpo. La ragazza fu trasportata poi in ospedale, dove le vennero diagnosticati una policontusione con trauma craniofacciale, una contusione addominale e dorsale e agli arti inferiori e gravi selezioni ad un orbita, alla mascelle e al torace.