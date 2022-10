Assenteismo, indagati sei dipendenti comunali nel Messinese

Risultavano presenti al lavoro ma in realtà andavano a fare shopping, rientravano a casa o rimanevano in auto a dormire

Blitz anti assenteismo al Comune di Santa Domenica Vittoria, in provincia di Messina, dove per sei dipendenti, accusati di truffa aggravata e false attestazioni e certificazioni, è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L'inchiesta

La misura cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura di Messina, è stata eseguita dai carabinieri della Compagnia di Patti. Secondo le accuse gli indagati, impiegati sia in ufficio che nella manutenzione di impianti comunali e del verde pubblico, dall'ottobre 2021 al marzo 2022, dopo aver attestato con il badge l’entrata in servizio, si sarebbero assentati "con sistematicità", spiegano gli investigatori. In particolare, i dipendenti comunali "sono stati notati fare compere in vari esercizi commerciali, rientrare nelle loro abitazioni, dove rimanevano per lunghi periodi di tempo, recarsi nei fondi agricoli di loro proprietà o rimanere in auto a dormire".