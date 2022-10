Paternò, poca igiene e dipendenti in nero: sospesa azienda dolciaria

I due dipendenti in nero non avevano l'attestato di formazione del personale alimentarista e non si erano sottoposti alle visite mediche obbligatorie preventive

Gravi carenze igienico sanitarie sono state rilevate dalla guardia di finanza in un'azienda dolciaria di Paternò, dove sono stati sorpresi anche due lavoratori in nero, uno dei quali percepiva il reddito di cittadinanza. Il controllo è stato eseguito insieme com funzionari dell'Asp di Catania. L'attività della ditta è stata sospesa e sono state irrogate sanzioni amministrative.

La situazione

I due dipendenti in nero non avevano l'attestato di formazione del personale alimentarista e non si erano sottoposti alle visite mediche obbligatorie preventive. L'ispezione ha evidenziato una scarsa pulizia dei locali, la presenza di materiali e rifiuti non pertinenti all'attività svolta e numerose violazioni igienico sanitarie riguardanti la pulizia del pavimento e dei macchinari da lavoro, l'annerimento degli intonaci e l'utilizzo di bocche di fuoco collegate a bombole del gas prive di cappa di aspirazione e la presenza di rifiuti e materiali pericolosi.