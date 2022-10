Scippa una turista a Palermo, arrestato

A Palermo la polizia ha arrestato un uomo di 29 anni senza fissa dimora, accusato di avere scippato una turista serba in via Maqueda. Il provvedimento è del gip. La mattina del 2 settembre il giovane a bordo di uno scooter nel tratto pedonale avrebbe preso di mira la donna che stava andando verso la stazione per prendere il treno che l'avrebbe portata via dal capoluogo siciliano. Quando è stata affiancata le è stata strappata la borsa con dentro un cellulare, 800 euro e diversi documenti ed effetti personali.

Le indagini

Attraverso le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona è stato possibile risalire al targhino dello scooter utilizzato dallo scippatore e attraverso le stesse immagini, è stato identificato il presunto rapinatore. La foto del giovane è stata mostrata alla donna che si trovava in un altro comune in Sicilia per proseguire la vacanza. L'uomo è stato riconosciuto dalla vittima.