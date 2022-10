Sequestrati 160 grammi di cocaina, tre ai domiciliari a Mazara

Sono stati fermati dopo che avevano preso un pacchetto dall'autista di un furgone di una ditta di spedizioni in via Falcone Borsellino

A Mazara del Vallo, nel Trapanese, la guardia di finanza ha arrestato tre persone per detenzione di droga sequestrando 160 grammi di cocaina. L'episodio risale al 26 settembre scorso: una pattuglia delle Fiamme Gialle li ha fermati, dopo che avevano preso un pacchetto dall'autista di un furgone di una ditta di spedizioni in via Falcone Borsellino, all' uscita dell'A29, nel piazzale del distributore di carburanti. Nel pacchetto c'era la droga.