Droga: in casa 200 chili di marijuana, un arresto a Vittoria

Aveva allestito in casa una serra indoor di canapa indiana: per questo un 52enne è stato arrestato dalla polizia a Vittoria (Ragusa). Duecento i chili di marijuana sequestrati. L'uomo dovrà rispondere di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa aveva anche una pistola scacciacani modificata e alcune munizioni e per questo è accusato anche di porto abusivo di arma clandestina con relativo munizionamento.

La perquisizione

Gli agenti hanno fatto irruzione in un fabbricato situato lungo la Sp 91 dopo aver sentito un forte odore di marijuana e l'hanno perquisito alla presenza del 52enne, trovando numerose piante di 'cannabis indica' messe ad essiccare oltre ad un ingente quantitativo di marijuana già confezionata in apposite buste termosaldate e sottovuoto pronte per essere cedute. I poliziotti hanno anche trovato impianto di areazione ed illuminazione con sofisticate lampade alogene oltre a materiale necessario per il peso ed il confezionamento dello stupefacente.