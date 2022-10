Bagheria, auto sfonda cancello di villa Butera: danni

La notte scorsa una Fiat punto ha sfondato il cancello di villa Butera a Bagheria terminando la sua corsa contro la facciata del palazzo che non ha subito danni. L'automobilista ferito è stato portato in ospedale. Il cancello è stato divelto e dall'auto è caduto olio motore che si è sparso nel piazzale davanti lo storico palazzo. Il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, ha disposto che si intervenisse subito per ripulire il pavimento dall'olio.