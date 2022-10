Migranti, 9 anni fa il naufragio a Lampedusa: morirono 368 persone

I sopravvissuti furono 155 e 20 i dispersi. Secondo il comitato 3 ottobre, giorno in cui avvenne la tragedia, sono oltre 24 mila le persone che hanno perso la vita nel Mediterraneo dal 2013 a oggi ascolta articolo Condividi

Piazza Castello, l'area di Lampedusa che si affaccia su molo Madonnina, ospita migliaia di studenti provenienti da tutta Europa per la marcia, alla quale partecipa anche il presidente della Camera Roberto Fico, indetta per per non dimenticare i 368 morti accertati e i circa 20 dispersi nel naufragio del 3 ottobre del 2013 e che si conclude al luogo simbolo della memoria: la Porta d'Europa.

Nel Mediterraneo 24mila morti dal 2013 a oggi approfondimento Migranti: marcia tra Slovenia e Italia in memoria vittime I sopravvissuti furono 155. "A distanza di 9 anni si continua a morire nel Mediterraneo centrale ed orientale, lungo la rotta atlantica e balcanica, nel canale della Manica e lungo i confini tra Polonia e Biellorussia. Dal 2013, oltre 24 mila persone hanno perso la vita solo nel Mediterraneo. I morti delle migrazioni spesso non hanno nome, non hanno volto, non hanno storia. Corpi sepolti senza identità, vittime senza nome, persone a cui è stato negato il futuro. Il comitato 3 ottobre chiede alle istituzioni europee che il 3 ottobre diventi 'Giornata europea della memoria e dell'accoglienza"', afferma il presidente del comitato, Tareke Brhane. "Per noi del comitato, il 3 ottobre resta una data che ci ricorda come il salvataggio di vite umane debba sempre restare la priorità numero uno e come questa responsabilità debba essere una responsabilità condivisa da tutti gli stati membri dell'Unione Europea" , aggiunge Brhane . La proposta di legge per l'istituzione del 3 ottobre quale Giornata europea della memoria e dell'accoglienza è stata sottoscritta tra gli altri dal Comune di Lampedusa e Linosa, da Medici senza frontiere Arsing Africans, Festival divercity, Unire.

I soccorsi dopo il naufragio del 3 ottobre 2013 - ©Ansa

La marcia a Lampedusa approfondimento Migranti: Altraeconomia, protezione anche per i non ucraini A sorreggere lo striscione che apre la marcia sono proprio i sopravvissuti dei naufraghi del 3 e 11 ottobre 2013. Fra loro anche una coppia di siriani che nel naufragio ha perso 4 bambine e che adesso, dopo essere scappata dalla Libia dove, vive in Germania. Martello: “Lampedusa non dimentica i morti del naufragio” "Possono cambiare i governi e le amministrazioni, ma la comunità di Lampedusa non dimentica. I lampedusani non faranno mai mancare il loro aiuto a chi è in difficoltà", ha scritto scrive Totò Martello, capogruppo Pd al comune di Lampedusa e Linosa, in un post pubblicato su social in ricordo delle vittime del naufragio. "Ricordare questo drammatico evento - scrive Martello - non significa solo rendere omaggio alla memoria di quelle vittime innocenti, significa anche ribadire un impegno che deve coinvolgere le istituzioni e la società civile, affinché non ci sia più nessun'altra vittima delle migrazioni ed affinché vengano sempre rispettati i diritti inviolabili di ciascun essere umano".