Catania, nasconde pistola nel peluche della figlia: arrestato

Un giovane di 24 anni, già agli arresti domiciliari, è stato arrestato a Catania in flagranza di reato dopo essere stato sorpreso dai carabinieri a nascondere droga, banconote false e una pistola in un peluche nella camera della figlia. L'uomo è stato portato nel carcere di piazza Lanza con le accuse di detenzione illegale di armi e munizioni, detenzione ai fini di spaccio di droga e spendita e introduzione nello Stato di monete false.

La perquisizione

I carabinieri durante la perquisizione hanno trovato 25 grammi di marijuana divisi in due dosi nascosti in un mobile della cucina, un involucro contenente 83 grammi di hashish, due grammi di cocaina, un bilancino di precisione e un block notes su cui erano appuntati nominativi e cifre riconducibili alla vendita della droga. In un mobile in camera da letto c'erano invece 3.500 euro in banconote da 20 falsificate e tutte con lo stesso numero di matricola. In camera della figlia, dentro il pupazzo di peluche, nascondeva invece una pistola Beretta con 6 proiettili calibro 6 x 35.