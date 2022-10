Modica, perseguita la ex: arrestato 26enne

Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri a Modica, in provincia di Ragusa, con l'accusa di perseguitare la sua ex nonostante lo scorso febbraio fosse stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna.

L'arresto

Secondo quanto si è appreso, il giovane si recava spesso a scuola del figlio pretendendo di accompagnarlo insieme alla madre. In questi frangenti molestava la ex verbalmente, incolpandola della fine della loro relazione e dell'aver ingenerato nel proprio figlio uno stato di malessere dovuto alla relazione sentimentale della vittima col nuovo compagno. Colto in flagrante, il giovane è stato fermato e in sede di convalida il Gip di Ragusa ha disposto gli arresti domiciliari.