Maltempo, bus si ribalta: Palermo-Sciacca invasa dal fango

Si trova ancora nella scarpata sottostante alla strada "fondovalle" Palermo-Sciacca l'autobus delle autolinee Gallo-Sais che si è ribaltato ieri sera a causa di una tromba d'aria tra il bivio Gulfa per Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belìce e Contessa Entellina. Tre persone, rimaste lievemente ferite, sono state refertate e poi dimesse ieri sera dall'ospedale di Sciacca. (IL METEO IN SICILIA NEL WEEKEND)

L'incidente

Il bus partito da Ribera, nell'Agrigentino, e diretto a Palermo, ha divelto per oltre 10 metri il guard-rail e si è ribaltato su una fiancata. Il parabrezza è andato in frantumi, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito gravemente. Il mezzo verrà rimosso nelle prossime ore. Il maltempo che ieri sera si è abbattuto sulle province di Palermo, Trapani e Agrigento, con forti temporale e bufere di vento, questa mattina sembra essersi placato. Lungo il tracciato della "Fondovalle", per tutta la notte montagne di fango e allagamenti non segnalati hanno invaso la sede stradale. Questa mattina dovrebbero intervenire squadre di operai per mettere in sicurezza la statale.