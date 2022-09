Catania, sorpreso con 55 grammi di cocaina in casa: arrestato 42enne

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Catania dopo essere stato sorpreso dai carabinieri in possesso di 55 grammi di cocaina.

L'arresto

I carabinieri del nucleo Investigativo di Catania, squadra Lupi, hanno effettuato una perquisizione in un'abitazione nel rione San Cristoforo durante la quale hanno trovato la droga, un block notes con nominativi e cifre, un bilancino di precisione e 2.400 euro in contanti. L'uomo, che era ai domiciliari dallo scorso 9 settembre per reati di droga, dopo l'arresto, è stato condotto in carcere.