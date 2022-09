Caltanissetta, rapina i genitori ed evade dalla comunità: arrestata

Una donna di 36 anni di Caltanissetta è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e rapina ai danni dei genitori. La donna era agli arresti domiciliari nella comunità terapeutica “La Ginestra”, dal quale è evasa abbandonando il programma riabilitativo per la disintossicazione dalla droga. Da tempo inoltre minacciava e vessava i genitori, entrambi disabili, rubandoglia anche quantità di denaro per procurarsi lo stupefacente.