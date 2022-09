Covid Sicilia, il bollettino: 1.86 casi su 9.766 tamponi

Sono 1.086 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.766 tamponi processati, con un tasso di positività all'11,1%. Gli attuali positivi sono 23.388, in aumento di 781 casi. I nuovi guariti sono 304, una la vittima e il numero totale dei decessi sale a 12.201. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 173, quattro in più, mentre in terapia intensiva sono 11, due in meno. A livello provinciale si registrano a Palermo 245 casi, Catania 298, Messina 193, Siracusa 119, Trapani 63, Ragusa 50, Caltanissetta 31, Agrigento 54, Enna 33. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – MAPPE E GRAFICHE DEI CONTAGI)