Adrano, condanna definitiva per rapina e droga: un arresto

Ad Adrano, nel Catanese, la polizia ha arrestato un uomo di 30 anni condannato con sentenza definitiva a scontare un anno e undici mesi di reclusione - oltre al pagamento di una multa pari a euro 1.800 - per i delitti di rapina aggravata in concorso e di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

La vicenda

L'uomo, ora rinchiuso nel carcere di Caltagirone, si era reso responsabile di una rapina a mano armata compiuta ai danni di un commerciante del paese con il volto travisato da passamontagna insieme a due complici. Sotto la minaccia di una pistola la vittima fu costretta a consegnare il denaro che aveva nel portafogli. L'altro reato per il quale l'uomo adesso dovrà scontare la pena è la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente perché venne trovato in possesso di sette involucri in pellicola d'llumino, una busta in cellophane contenente marijuana oltre che di un bilancino di precisione.