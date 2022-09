Licata, avevano un laboratorio di droga sotterraneo: 2 ai domiciliari

I carabinieri hanno arrestato due persone di 59 e 61 anni. In un’abitazione del quartiere Villaggio dei Fiori c’era una botola nella camera da letto che consentiva l’accesso a un vano di 60 metri quadri adibito alla coltivazione e lavorazione di sostanze stupefacenti

I carabinieri di Licata hanno arrestato e posto ai domiciliari due persone di 59 e 61 anni, accusate di detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: una botola nella camera da letto, nel quartiere "Villaggio dei Fiori" di Licata, consentiva l'accesso a un vano di 60 metri quadrati adibito a laboratorio per la coltivazione e lavorazione di sostanze stupefacenti.

Il laboratorio

All'interno vi erano una serra artificiale per la coltivazione di marijuana, completa di sistema idrico, umidificazione, illuminazione, fertilizzazione ed areazione; una pianta di marijuana in fase di inflorescenza; 7,3 chili di marijuana; 185 grammi di hashish e materiale per il confezionamento e la lavorazione della sostanza.