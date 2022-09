Terremoti, primo master internazionale all'Università di Messina

Il primo Master internazionale e interuniversitario in Italia di II livello in “Sicurezza Sismica e sviluppo urbano sostenibile”, che vede l’Università di Messina capofila di un network di partner Accademici, istituzionali ed imprenditoriali, prenderà il via a breve, nel ricordo del terremoto di Messina del 1908, che provocò oltre 100mila vittime. Si tratta di un progetto che, attraverso la promozione dell’acquisizione di competenze chiave, di tipo multidisciplinare e trasversale, in un processo di apprendimento permanente, definisce un percorso per la realizzazione di un ecosistema dell’innovazione per la formazione, la sicurezza del territorio e la pianificazione sociale; percorso che contribuirà a costruire una condivisa cultura della sicurezza del territorio come strumento di prevenzione. Previsto, inoltre, lo studio di nuove tecnologie per il monitoraggio sismico di edifici e sistemi urbani con reti di sensori”. A dirlo i professori Salvatore Magazù (docente dell’Università di Messina e Direttore del Master), ed Antonio Teramo (docente in quiescenza dell’Università di Messina e Presidente del Consorzio Hense School che ha organizzato il Master).

Le dichiarazioni

“Si formeranno - proseguono i due docenti - innovative figure di professionisti che, per effetto della sperimentazione sul campo di procedure e soluzioni, potranno promuovere e attuare iniziative e progetti nel settore della sicurezza del territorio, nonché azioni di supporto per Enti Pubblici e privati. Un Corso di studi capace di coniugare la sicurezza con lo sviluppo sostenibile della collettività, e la giusta e corretta comunicazione in emergenza”.

Il bando

Sul sito web dall’Università di Messina (https://www.unime.it/it/corsi-di-alta-formazione) è già stato pubblicato il bando del Master (scadrà il 28 ottobre), ideato e promosso dal Consorzio senza fini di lucro Hense School, che ne ha anche caratterizzato il contesto operativo con il Progetto Nineteen (www.henseschool.eu), sulla base di un endorsement e di un progetto pilota finanziato dal Miur. Un’esperienza formativa e didattica unica in Italia, che nasce grazie a competenze sviluppate nel Corso di Fisica del MIFT (Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra) dell’Ateneo peloritano.