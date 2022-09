Ritrovata bimba scomparsa a Catania il 25 settembre: era con la madre

La donna, separata dal padre della bambina, avrebbe dovuto trascorrere qualche giorno con la figlia per poi riaffidarla all'ex marito, domenica scorsa. Invece avrebbe portato con sé la piccola facendola salire su un volo per Londra

E' stata ritrovata Giulia, la bambina di 5 anni di cui si erano perse le tracce domenica 25 settembre a Vaccarizzo, nel Catanese. Lo riporta Fanpage. La piccola si troverebbe in Inghilterra con la madre.

La vicenda

La donna, separata dal padre della bambina, avrebbe dovuto trascorrere qualche giorno con la figlia per poi riaffidarla all'ex marito, domenica scorsa. Invece avrebbe portato con sé la piccola facendola salire su un volo per Londra. Dopo giorni di angoscia, l'uomo ha pubblicato sui social un appello per ritrovare Giulia, e qualche ora dopo ha ricevuto una telefonata da parte della bambina. La madre inoltre ha detto che farà ritorno in Sicilia per riportare la bambina a casa. L'uomo intanto ha sporto denuncia per sottrazione di minore.