Palermo, due ragazzine intossicate da alcool: chiuso pub per 30 giorni

A Palermo il questore ha disposto la sospensione della licenza del pubblico esercizio e la chiusura per 30 giorni del pub "Don Chisciotte" di via Candelai. Secondo l'accusa, in quel locale nei giorni scorsi due ragazzine di 14 e 12 anni avrebbero bevuto diversi bicchieri di alcool tanto da stare male ed essere costrette ad un ricovero d'urgenza in ospedale.

Le indagini

Dalle indagini della polizia è emerso che alcool sarebbe stato somministrato alle minorenni all'interno del pub. Le ragazzine sarebbero state colte da forti malori mentre erano nel locale e, per lo stato confusionale in cui erano, non erano riuscite a contattare i propri familiari. Secondo la ricostruzione della Questura, il titolare del pub non avrebbe chiamato un'ambulanza per soccorrere le giovanissime clienti.