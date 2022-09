Palermo, cerca di consegnare cellulare al compagno detenuto: arrestata

Ha cercato di consegnare un micro telefonino al proprio compagno, detenuto presso il carcere di Pagliarelli a Palermo, la donna che è stata arrestata nella giornata di ieri nel capoluogo siciliano.

L’arresto

Dopo aver superato i primi controlli per la sala colloqui la stessa aveva chiesto di andare in bagno, successivamente ha cercato di consegnare al compagno un pacchetto, avvolto nella carta carbone per evitare che risultasse al controllo degli apparecchi magnetici, contenente un telefono cellulare. Alla polizia penitenziaria non è sfuggito il gesto, portando così all’arresto della donna secondo la normativa che prevede la reclusione per chiunque favorisca l’ingresso in carcere di apparecchi telefonici.