Incidente sul lavoro a Priolo, operaio ustionato in incendio: è grave

Due operai della Ro.Da., azienda metalmeccanica, sono rimasti ustionati in un incendio scoppiato all'interno dell'impianto 100 nello stabilimento Lukoil di Priolo, nella zona industriale di Siracusa. Un operaio è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cannizzaro di Catania per le gravi ustioni riportate al volto, mentre per l'altro fortunatamente solo contusioni al ginocchio.

Proclamato sciopero per domani

"La salute e la sicurezza delle persone devono essere una priorità assoluta per tutti: istituzioni, sindacati, Prefettura, imprese. Fismic Confsal Siracusa è una delle organizzazioni rappresentative all'interno della zona industriale e siamo pronti a manifestare contro la mancata applicazione dei protocolli di sicurezza" commenta il segretario generale della Fismic Confsal Siracusa, Marco Faranda. Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato per domani lo sciopero dei lavoratori dell'indotto, e hanno chiesto ancora una volta al prefetto Giusi Scaduto di riattivare il tavolo tecnico sui temi del lavoro e della sicurezza.