Sono in corso le operazioni per ristabilire il traffico sull’autostrada presso Carini

La carreggiata in direzione Palermo, lungo la A29, è stata chiusa a causa di un incendio divampato nella zona dell’autostrada a Carini, non distante dal centro commerciale Poseidon. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per consentire le operazioni di ripristino del traffico.