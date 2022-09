Eruzione Stromboli, esplosioni e lancio di detriti su Sciara del fuoco

In concomitanza con l'incremento dell'attività esplosiva è stato osservato un modesto trabocco lavico dall'area craterica Nord ed è stato rilevato anche un segnale sismico della durata di circa 3 minuti

Una eruzione a Stromboli è stata registrata dall'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il quale comunica che, a partire dalle 4:10 di oggi, è stata osservata un'intensificazione dell'attività esplosiva dall'area craterica Nord, con alcune esplosioni più forti, come quella rilevata alle 4:29. Il materiale prodotto è ricaduto in maniera abbondante nella parte alta della Sciara del fuoco, rotolando lungo il pendio.

L'eruzione a Stromboli

In concomitanza con l'incremento dell'attività esplosiva, a partire dalle 4:30 si è osservato un modesto trabocco lavico dall'area craterica Nord che si attesta nella parte alta della Sciara del fuoco. In corrispondenza dell'esplosione delle 4:29 si è rilevato un segnale sismico della durata di circa 3 minuti. Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non mostrano significative variazioni.