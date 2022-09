Palermo, incendiata cabina per fototessere

Una cabina per le fototessere è stata data alle fiamme la scorsa notte all'angolo fra via Dante e piazza Castelnuovo. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme oltre a distruggere la struttura hanno lambito i muri perimetrali della scuola Archimede, senza però causare danni né all'istituto scolastico stesso né agli alberi. Non si registrano feriti. Il traffico nella zona è andato a rilento.